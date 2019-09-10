РИАМО - 10 сен. В результате проверки на ОАО «Дашково» из Серпухова наложили штраф, компания не соблюдала требования фитосанитарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Юридическое лицо использовало семена (посадочный материал) картофеля сортов «Ред Скарлет», «Мирлот», «Венди» для посева (посадки) без документов, удостоверяющих их посевные и сортовые качества, что является нарушением ФЗ «О семеноводстве», - говорится в сообщении.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 6,5 тысяч рублей. Также было направлено представление об устранении нарушений, а также причин и условий их возникновения.