РИАМО - 10 сен. Компания «Агроинновационное содружество Ферма роста» в Серебряных Прудах в ближайшее время начнет монтаж оборудования для запуска новой линии по производству творога, ее планируют открыть в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Новую линию на заводе в Серебряных Прудах сельхозпредприятие «Ферма роста» планирует запустить в первых числах ноября текущего года. Это будет линия по производству творога в упаковке нескольких видов и разной жирности», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что на сегодняшний день закуплено все необходимое оборудование и автоматизированные установки для производства творога.

«Монтаж начинается 16 сентября. На первом этапе переработка составит 140 тонн сырого молока в сутки, затем она увеличится больше чем в два раза», – разъяснил Разин.

По его словам, «АИСФеР» – производитель молочной продукции высшего качества, инновационное предприятие, которое работает с учетом европейских требований к экологической безопасности продукции и производственных процессов.

«Объем инвестиций новой линии составляет порядка 200 миллионов рублей», – резюмировал Разин.