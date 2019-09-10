РИАМО - 10 сен. Столичная полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между юношей и девушкой, в ходе которого хулиган порвал документы и одежду своей жертвы, разбил ее мобильный телефон, а также отобрал деньги, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о конфликте поступило в полицию днем 9 сентября. Девушка заявила, что на Ленинском проспекте у нее состоялась стычка с юношей 2000 года рождения.

«В результате юноша разбил мобильный телефон марки iPhone Х, принадлежавший заявительнице, забрал 21 тысячу рублей и порвал майку, надетую на девушке, а также порвал паспорт и студенческий билет на имя заявительницы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая сумма ущерба от действий хулигана превысила 91 тысячу рублей. По данному заявлению полиция проводит проверку.