РИАМО – 10 сен. Краснобогатырскую улицу в столице реконструируют, так, по проекту, будет возведен мост через реку Яузу на Проектируемый проезд №422, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«По просьбе москвичей мы планируем приступить к реконструкции Краснобогатырской улицы летом 2021 года. На данный момент объявлены торги на выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Подведомственным департаменту строительства Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявлены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция Краснобогатырской улицы». Цена контракта составит 155,7 миллиона рублей. Работы должны быть завершены не более чем за 20 месяцев с момента начала.

Победителю предстоит провести реконструкцию Краснобогатырской улицы на участке от Ростокинскинского проезда до Просторной улицы. В общей сложности предстоит реконструировать более 4 километров дорог.

В рамках проекта планируются: реконструкция улицы Краснобогатырской (от улицы Богатырский Мост до Просторной улицы) с организацией четырех полос движения; реконструкция улицы Богатырский Мост (от Краснобогатырской улицы до Богородского шоссе) с организацией трех полос движения; реконструкция Богородского шоссе (от Ростокинского проезда до проспекта Ветеранов) с организацией шести полос движения.

На всех участках должны быть предусмотрены тротуары, а также возможность устройства велодорожки. В рамках реконструкции Краснобогатырской улицы будет построен мост через реку Яузу на Проектируемый проезд №422, и обновлен мостовой переход на улице Богатырский Мост.

При необходимости будут установлены шумозащитные экраны и окна, а также проведены мероприятия по охране растительного мира, благоустройству и озеленению.