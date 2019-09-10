РИАМО - 10 сен. Двое мужчин украли крышку канализационного люка в поселке Новолотошино Волоколамского городского округа и попытались увезти ее на велосипеде, их поймали с поличным, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны в поселке Новолотошино обнаружили канализационный люк без металлической крышки.

«Спустя несколько минут на маршруте патрулирования росгвардейцы увидели двух мужчин, которые на велосипеде перевозили металлическую крышку от люка. Правоохранители их задержали. Позже злоумышленники признались, что хотели выручить денежные средства от сдачи крышки люка на металлолом», - говорится в сообщении.

Задержанными оказались местные жители 39 и 41 года, один из которых ранее был судим. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.