РИАМО - 10 сен. Инспекторы эконадзора остановили нелегальный сброс отходов в Солнечногорске и Пушкинском округе, возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Вблизи поселка совхоза «Останкино» сотрудники Минэкологии совместно с полицейскими остановили выгрузку строительного мусора на участке земель сельхозназначения. Задержаны и отправлены на штрафстоянку два самосвала, их водители привлечены к административной ответственности», – отмечается в сообщении.

Также на территории воинской части в деревне Ашукино Пушкинского округа были задержаны нарушители, пытавшиеся выгрузить строительные отходы на стрельбище. Помимо инспекторов эконадзора в рейде участвовали сотрудники военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона.

В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях. Специалисты Минэкологии отобрали пробы отходов для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде.