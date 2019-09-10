РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Сотрудники администрации подмосковного Подольска и предприятий ЖКХ убрали зону отдыха возле Змеиного озера в микрорайоне Кузнечики и попросили жителей там не мусорить, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник сотрудники территориального управления микрорайона Кузнечики убрали зону отдыха возле Змеиного озера на территории лесного питомника. В уборке также приняли участие сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» и ООО «УК Август ЖКХ».

«В ходе уборки выяснилось, что на территории зоны отдыха все малые формы находятся в исправном состоянии. Столы, лавочки, мангалы интенсивно использовались отдыхающими в течение всего лета. Но нужно соблюдать правила поведения в лесу, уважать труд уборщиков и делать все возможное, чтобы эта зона не превращалась в помойку», – говорится в сообщении.

Теротдел напомнил отдыхающим об обязательном соблюдении правил использования данной территории.

Образовавшийся в результате отдыха мусор необходимо собрать и вынести в специальные контейнеры, которые установлены у входа в питомник. Нельзя ставить пакет возле контейнера, нужно открыть крышку и положить его внутрь.

Пластмассовая корзина в центре поляны предназначена для размещения спортивных принадлежностей, в том числе ракеток для бадминтона, скакалок, а не для мусора. Весь мусор необходимо вынести за пределы питомника, а не складировать в кучу в самом центре.

Использованные одноразовые мангалы тоже являются твердыми бытовыми отходами. Нужно не складывать их под кусты, а выносить в контейнер вместе с другим мусором.

Не нужно оставлять на столах пластмассовые бутылки с водой, хлебом и другими продуктами. Хлеб можно положить в кормушки, которые находятся на деревьях.