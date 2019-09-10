РИАМО - 10 сен. Остановка Аминьевская, которая появится на Киевском направлении Московской железной дороги, улучшит транспортную доступность столичных районов Раменки и Очаково-Матвеевское, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новый остановочный пункт планируют построить на перегоне между станциями Матвеевская и Очаково. Через подземный пешеходный переход пассажиры смогут сразу же попасть в метро – на станцию «Аминьевское шоссе». Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, интеграция разных видов транспорта значительно экономит время пассажиров, и там, где это возможно, такой подход будет реализован», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Остановочный пункт Аминьевская будет включать три платформы протяженностью 300 метров с навесами от осадков, также здесь появится кассовый зал с техническими помещениями и пункт охраны с турникетами. На выходах предусмотрено по два эскалатора, а также лестница. Для доступа маломобильных пассажиров запроектированы лифты.

Конструкции павильонов будут изготовлены из алюминиевых профилей с остеклением, внутренние помещения получат отделку из натурального камня. В кассовом зале решено сделать потолок из акустических плит, которые позволят убрать эхо.

Общая площадь застройки составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Проектировщиком выступило АО «Росжелдорпроект».