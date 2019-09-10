РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 сен. Ремонт фасада дома на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец завершится в ближайшее время, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник он проверил ход ремонтных работ в доме по адресу: Октябрьский проспект, дом №189/1.

«Мы регулярно проверяем, как проходят капитальные ремонтные работы в разных домах. В этом доме идет ремонт фасада, потому что дом старенький. Здесь были проблемы с кровлей и фасадом. Кровлю уже заменили, а фасад еще ремонтируем. Ставится задача – в ближайшие несколько недель завершить работы», – сказал Ружицкий.

По его словам, к 1 октября планируются завершить работы, связанные с ремонтом кровли и тепла.