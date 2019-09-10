РИАМО – 10 сен. Летом этого года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» для смартфонов iOS и Android, с этого момента было зафиксировано резкое увеличение числа переводов с карты на карту, рост составил 35% по отношению к предыдущим месяцам, говорится в сообщении пресс-службы банка.

На смартфонах iOS количество операций увеличилось на 27%, а объем транзакций - на 48%. На Android показатели составили 40% и 88% соответственно. Приложение стало удобнее, а интерфейс – более интуитивно понятным.

«Помимо функциональности, любой сервис требует наличия понятного и доступного интерфейса. Именно эти характеристики являются для нас базовыми при каждом обновлении мобильного банка. Изменение форм платежей и переводов дало хорошие результаты, и в дальнейшем мы планируем обновление оставшихся экранов, что, по нашим оценкам, позволит увеличить количество платежей еще на 20%», - сказал начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков.

Узнать подробности и установить мобильное приложение можно по ссылке.