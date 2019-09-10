РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Минмособлимущество согласовало участок для строительства школы на 825 мест в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Строительство новой школы будет реализовано в рамках инвестиционного контракта, по условиям которого в микрорайоне появится необходимая инфраструктура, включая несколько школ.

«Минмособлимуществом одобрено выделение земельного участка площадью 2,5 гектара в городском округе Подольск для строительства новой школы на 825 мест. Школа появится в микрорайоне Кузнечики к 2021 году», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

На земельном участке площадью 2,5 гектара появится не только школьное здание, но и площадки для активного отдыха, занятий спортом, будет произведено комплексное благоустройство.

Ежемесячно министерство согласует свыше 5 тысяч проектов по предоставлению земли для различных целей в муниципальных образованиях Подмосковья. Одним из приоритетных направлений в данной работе является согласование участков для строительства новых, а также реконструкции и благоустройства существующих детских садов и школ.