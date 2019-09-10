РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 сен. Жители Королева сообщили о случае жестокого обращения с животным, свидетелями которого они стали в рамках Дня города, олень после катания детей упал на землю и лежал, тяжело дыша, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города Надежда.

В День города в зеленой зоне Мемориала Славы было организовано катание детей на лошадях, пони и на олене. Единственный олень катал детей в небольших санях, заряженный в оглобли.

«Мы с детьми проходили мимо и остановились посмотреть на оленя. Он лежал на земле, придавленный оглоблями, ему явно было некомфортно. К тому же, мы стали свидетелями разговора с девушкой, которая брала деньги за услуги. Ее спросили, почему олень так лежит и почему он такой маленький. На что она ответила, что он просто устал, а маленький, потому что порода такая», – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при ней на олене никто не катался, но выглядел он очень изможденным. По словам очевидцев, оленю не давали воды, а оглобли были слишком тяжелыми для него.

«Когда мы шли в сторону стадиона, олень выглядел бодро и щипал траву. Обратно мы шли спустя пару часов и он уже лежал и тяжело дышал. Вокруг стояли люди, дети даже гладить его боялись. Жалко оленя, надеюсь организаторов такого жестокого развлечения накажут», – сказал житель города Николай.

Он добавил, что планирует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о жестоком обращении с животными.

В соцсетях жители призывают не оплачивать такие катания на животных, тем самым лишить хозяев лошадей, пони и оленей возможности мучить животных и так жестоко зарабатывать на них.