РИАМО – 10 сен. Федоскинская фабрика миниатюрной живописи представит около 100 изделий на выставках в Москве и Подмосковье, среди них шкатулки, броши, табакерки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

С 10 по 12 сентября в городском округе Красногорск в «Крокус Экспо» и «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдут выставки, на которых производители товаров для дома и подарков на любой вкус представят свои изделия.

«Областное АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» представит на них порядка 100 изделий. Федоскинские шкатулки, бисерницы, ларцы, таблетницы, табакерки, броши и другие сувениры ручной работы можно будет увидеть и приобрести в рамках мероприятий Christmas Box. Podarki -2019 в «Крокус Экспо» и «Отдых-2019» в «Экспоцентре», – говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган добавил, что Федоскинская лаковая миниатюра, которая хранит традиции мастеров русского народного творчества уже более 200 лет – уникальное явление, которого нет нигде в мире. Каждое изделие фабрики – произведение, которое по достоинству оценит любой, кто тяготеет к искусству.

По словам директора фабрики Алексея Аверьянова, изделия фабрики делаются вручную от 3 до 6 месяцев, а технологии изготовления позволяют их хранить более 120 лет.

На фабрике работают 58 человек, среди которых художники и мастера – потомки людей, стоявших у истоков народного промысла.

На изделиях фабрики можно встретить работы известных художников-миниатюристов, таких как Сергей Чистов и Виктор Третьяков, награжденных орденами за заслуги перед Отечеством, Наталья Леонова, Татьяна Дмитриева, Андрей Борисов, заслуженный работник культуры Владимир Рогатов, Герман Ларишев и другие профессионалы своего дела.

Благодаря искусным рукам этих мастеров на фабрике производится в среднем 100 уникальных изделий в месяц. Цена одного произведения искусства варьируется от 5 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Тех, кто хочет убедиться в уникальности изделий Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, с 10 по 12 сентября ждут на выставке Christmas Box. Podarki - 2019 в «Крокус Экспо» (павильон 2, зал 9, стенд – Р601) и выставке «Отдых-2019» в «Экспоцентре» (павильон 2, зал 2, стенд – 2В108).

Всех, кто не попадет на выставку, ждут на экскурсию в селе Федоскино городского округа Мытищи (официальный сайт: http://фабрика-федоскино.рф