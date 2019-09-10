РИАМО - 10 сен. Московский метрополитен приступил к замене навигационных указателей на станциях в преддверии запуска Московских центральных диаметров, уже появились 1 тысяча новых указателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Всего к запуску МЦД обновят более 60 тысяч элементов навигации, в том числе схемы метро на станциях и в поездах. На них появятся изображения первых двух диаметров Одинцово – Лобня и Подольск – Нахабино.

«Московские центральные диаметры станут, фактически, новым наземным метро. Для комфортной интеграции между метро, МЦК и МЦД мы начали обновлять навигацию на станциях подземки. На новых указателях появится информация и направление на пересадку на первый и второй диаметры. Уже сейчас мы обновили более 1 тысячи путевых указателей и лайтбоксов», – заявил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он уточнил, что указатели сейчас заштрихованы, чтобы не путать пассажиров. К запуску штриховку снимут.

«При обновлении навигации мы учли замечания пассажиров и увеличили шрифт навигации более чем на 16%. В рамках второго этапа будут обновлены остальные лайтбоксы. За пару недель до запуска МЦД начнется масштабное обновление схем метро в подвижном составе и на станциях подземки», – добавил Латыпов.

Также в связи с появлением новых переходов между станциями метро и МЦД на станциях подземки появится свыше 300 новых лайтбоксов. Кроме того, к запуску диаметров будет обновлено аудиоинформирование в поездах метро. На остановках начнут объявлять названия станций МЦД, на которые можно будет пересесть.

Единая система навигации для МЦД была разработана в соответствии со стилистикой столичного метро и ОАО «РЖД», благодаря этому она будет понятна и пассажирам метро и тем, кто пользуется электричками. Главная задача единой городской навигации – создать «бесшовное» пространство, чтобы пассажир не чувствовал разницы между городскими видами транспорта.

Ранее были определены официальные цвета диаметров: МЦД-1 - цвета «физалис», МЦД-2 – «фуксия», МЦД-3 – «папайя», МЦД-4 – «ментол» и МЦД-5 – «зеленый луг».

Кроме того, был утвержден логотип– красный параллелограмм с белыми буквами «МЦД». На картах метро и в городской навигации каждый диаметр будет иметь свое обозначение: параллелограмм определенного цвета с латинской буквой D и номером диаметра: D1, D2, D3, D4, D5.

Для удобства пассажиров выходы со станций Московских центральных диаметров (МЦД) будут обозначены цифрами, также как пронумерованы выходы со станций столичного метро. На табличках с наименованием станций будут также расположены указатели «выход 1», «выход 2», «вход 1», «вход 2» и так далее.

К запуску наземного метро изображения диаметров будут добавлены на схему в приложении «Метро Москвы». Это будет сделано для того, чтобы пассажиры могли построить свой идеальный маршрут с учетом линий нового наземного метро, рассчитать сколько времени займет путь с учетом МЦД и увидеть какие новые пересадки станут доступны после запуска сквозных маршрутов.

Такая возможность уже реализована в специальном разделе о МЦД на сайте Московского метрополитена: mcd.mosmetro.ru.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Московского региона. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится свыше 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.