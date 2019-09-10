РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Подольские пенсионеры с мая по сентябрь чаще всего обращались за юридической консультацией по семейным и жилищным вопросам, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист сенаторского клуба, член Ассоциации юристов России Юрий Шипилов.

В Подольске в рамках реализации гуманитарного проекта сенаторского клуба Совета Федерации Федерального собрания РФ по общественному мониторингу пенсионной реформы с мая оказывается бесплатная юридическая консультация гражданам предпенсионного и пенсионного возраста для повышения их юридической грамотности и защите их прав. Прием ведет по средам с 10:00 до 16:00 в юрцентре «Семья» сам Шипилов.

«За это время (с мая по сентябрь – ред.) десятки граждан нашего города получили консультации, разъяснения, а также узнали о том, какие действия предпринимать в целях защиты своих прав. Обратившиеся также получили консультации по другим наболевшим вопросам. Это, в первую очередь, семейные и жилищные», – сказал Шипилов.

Он отметил, что проект планируется продолжить, и все желающие смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Для участия нужно записаться с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00 по телефону: 8(967)158-50-05.