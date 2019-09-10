Летом в Московской области стартовала программа «Долголетие в Подмосковье» для людей пожилого возраста. Пенсионеры получили возможность бесплатно посещать кружки по интересам, заниматься скандинавской ходьбой, танцами и плаванием. Кроме того, они смогут разнообразить свой досуг, бесплатно посещая экскурсии по интересным местам. Виды занятий, доступных в рамках программы, выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел». Какие активности доступны бесплатно пенсионерам в Подмосковье, смотрите в инфографике РИАМО.

Программа «Активное долголетие» в Подмосковье: как записаться на бесплатные занятия>>