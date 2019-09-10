РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В подмосковном Подольске составили списки граждан старшего поколения, нуждающихся в помощи, им начали оказывать помощь, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» подольские единороссы организовали проведение мониторинга социально-экономического благополучия и потребностей в социальных услугах граждан старшего поколения.

«На основании собранной информации сформировали список семей, остро нуждающихся в оказании разного рода помощи: по хозяйству, юридической и информационно-разъяснительной консультации. Совместно с активистами Подольского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» партийцы начали оказывать помощь и решили первые наиболее острые проблемы», – говорится в сообщении.

Для реализации проекта провели встречи партийцев с руководителем Подольского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяной Кругловой и заместителем председателя совета ветеранов городского округа Подольск Раисой Федоровой. Также муниципальный куратор проекта Ирина Бабакова организовала прием населения для получения информации о потребностях граждан старшего поколения.

По словам представителя пресс-службы партии, работа по проекту «Старшее поколение» проводится на постоянной основе.