РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Строительство тротуара к железнодорожной станции Опалиха стартовало в одноименном микрорайоне подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В Красногорске началась «вторая волна» дорожного ремонта, ход которой проверил заместитель главы администрации муниципалитета по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

«Всего будет отремонтировано порядка 12 тысяч квадратных метров дорог. Сейчас стартовало строительство тротуара к станции Опалиха. Это приурочено к открытию станции МЦД в этом году. А все работы будут закончены до 15 октября», – сказал Волосевич.

Отмечается, что всего в рамках «второй волны» будет отремонтировано 10 объектов, протяженностью более трех километров. Это дорога в деревне Козино, улицы Новая, Правды, Победы и Осипенко в микрорайоне Губайлово, переулок Советский в Опалихе, площадь разворотного круга у станции Павшино и платформы Красногорская, а также тротуар в районе станции Опалиха.

«Общие инвестиции в ремонт составляют 20 миллионов рублей. Из них 95% в виде субсидии в рамках программы ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено из бюджета Московской области», – заключается в сообщении.