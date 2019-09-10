РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 10 сен. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников 12 сентября откроется выставка «Малый театр сквозь века», экспозицию поделят на тематические блоки, говорится в сообщении внешней пресс-службы ТЦ.

«Двенадцатого сентября в 16:00 в ТЦ «МЕГА Белая Дача» состоится торжественное открытие выставки «Малый театр сквозь века», посвященной истории легендарного московского тетра. Мероприятие пройдет при участии народного артиста России Бориса Невзорова», – говорится в сообщении.

Экспозицию поделят на несколько тематических блоков, с помощью которых посетители выставки смогут проследить за историей спектаклей из репертуара театра. Также в торговорм центре представят костюмы из спектаклей Малого театра «Чайка», «Дон Жуан», «Сирано де Бержерак», «Мольер».

«В блоке «История и современность» можно будет увидеть кадры постановок различных спектаклей, например, знаменитого «Горе от ума» с участием Михаила Щепкина, Юрия Соломина и других известных актеров. Блок «Островский в доме Островского» посвящен постановкам по произведениям российского драматурга и писателя. На фотографиях гости узнают звезд советского кино и театра: Игоря Ильинского, Бориса Бабочкина, Элины Быстрицкой и других», – подчеркивается в сообщении.

«Впервые на сцене Малого театра» – блок о современных спектаклях театра. К ним относятся «Пиковая дама», «Восемь любящих женщин», «Слуга двух господ», а также спектакль «Всегда зовите Долли!», посвященный народной артистке России Ирине Муравьевой. Тематический блок «Детские спектакли» расскажет о постановках для юных зрителей Малого театра. Современный репертуар включает в себя «Золушку», «Снежную королеву», «Недоросль» и «Сказку о царе Салтане».