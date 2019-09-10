РИАМО - 10 сен. Во вторник исполняется три года с момента запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце, за это время его средний ежедневный пассажиропоток вырос более чем на 75%, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Жители столицы все чаще планируют поездки по городу на МЦК. Подтверждением этому стал рост пассажиропотока: если в 2016 году кольцом в среднем ежедневно пользовались около 285 тысяч человек в день, то сегодня это значение превышает 500 тысяч», – отмечается в сообщении.

Всего с момента запуска свыше 360 миллионов пассажиров проехали в поездах «Ласточка», из них более 95 миллионов – с начала 2019 года. Самой популярной станцией по итогам первого полугодия 2019 года стала станция МЦК «Площадь Гагарина», которую ежедневно выбирают 44 тысячи пассажиров. На втором и третьем месте «Кутузовская» и «Ботанический сад». Этими станциями пользуются 28,8 тысячи и 27,1 тысячи пассажиров соответственно.

Активный рост популярности МЦК стал возможным благодаря ряду факторов: удобной интеграции со станциями метро, наземным городским и пригородным железнодорожным транспортом, тактовым режимом работы и планомерным снижением интервалов движения. До конца текущего года состоится переход на 4-минутные интервалы в часы пик и 8-минутные в остальное время.

«Мы не перестаем работать над повышением комфорта поездок пассажиров на МЦК. Здесь реализовано самое большое количество способов оплаты проезда. Например, бесконтактные платежи на турникетах впервые стали возможны именно на МЦК. На пяти его станциях была внедрена платежная системой Alipay», – подчеркнул первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Он добавил, что метрополитен сейчас работает над новыми удобными пересадками с трех железнодорожных направлений. Это привлечет еще примерно 60 тысяч новых пассажиров в сутки.

В мае 2017 года проект МЦК получил отдельное признание в рамках награждения столицы за достижения в области развития транспорта на глобальном транспортном саммите МСОТ, который проходил в Монреале.

Московское центральное кольцо длиной 54 километра проходит по 26 районам столицы. Всего на МЦК 31 транспортно-пересадочный узел, с которых можно совершить пересадку на 23 станции метро и десять пересадок на девять пригородных направлений, а также наземный общественный транспорт.