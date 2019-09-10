РИАМО – 10 сен. Чистый государственный долг России в первый раз ушел в минус с 2014 года, ознаменованного установлением санкций из-за присоединения Крыма, а также обвалом цен на нефть, такого результата удалось достичь благодаря большим ликвидным резервам федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов, сообщается на сайте rbc.ru.

Чтобы Россия закрыла все свои задолженности, ей достаточно воспользоваться только депозитами государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович объясняет такую успешное положение дел страны касательно чистого долга тем, что из-за санкций и низких цен на нефть в ней уделили видное место долговой дисциплине.

«То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники», — отметил министр экономического развития Максим Орешкин.

На сегодняшний момент долг федерального правительства, регионов и муниципальных образований на 1 августа составляет 16,2 триллиона рублей, в то время как ликвидные активы государства составляют 17,6 триллиона рублей.

При этом такие радикальные меры имеют и теневую сторону: они приводят к недостатку фискальных стимулов для развития экономики. Двумя годами ранее аналитики Sberbank CIB утверждали, что страна может скомпенсировать медленный рост экономики, увеличив свой госдолг на 50%, при этом не рискуя своей финансовой стабильностью.

В 2018 году Минфин закупил валюты на 4,1 триллиона рублей, в 2019 году ее зачислили в ФНБ. За 2018-2019 года рост объема наличной валюты достиг рекордной отметки в 3,87 триллиона рублей, равные 56 миллиардам долларов.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что Россия выбрала риск-ориентированную политику с сильным акцентом на ликвидные резервы после 1998 года, когда для жителей страны исчез доступ к краткосрочным займам, а обслужить их было невозможно.