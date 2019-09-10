РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В подмосковном Подольске в ЖК «Весенний» провели рейд по отключению электроэнергии должникам, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«10 сентября 2019 года АО «Мосэнергосбыт» провело рейд в ЖК «Весенний» по отключению электроэнергии потребителям, имеющим задолженность», – говорится в сообщении.

Для урегулирования ситуации должникам, у которых отключили электроэнергию, необходимо обратиться в отделение по работе с физическими лицами АО «Мосэнергосбыт», расположенное по адресу: улица Комсомольская, дом №1.