РИАМО - 10 сен. В столичном Бирюлевском дендропарке очевидцы приняли двух бегунов с голым торсом за эксгибиционистов, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Не было там голых людей. Там было два бегуна, двое мужчин, которые бежали и их приняли за голых. Я так понимаю, что они были в спортивных шортах», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оголенным был только торс спортсменов, все остальные части тела бегунов были прикрыты экипировкой.