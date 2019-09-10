РИАМО - 10 сен. Неизвестные украли из банковской ячейки коммерческого директора фирмы в столице свыше 45 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 9 сентября в 11:38 в службу «02» из службы безопасности ПАО поступило сообщение о краже из организации по адресу: улица Воронцовская, дом 27/35, строение 1.

«К сотрудниками полиции обратился коммерческий директор АО 1953 года рождения, который сообщил, что 19 декабря 2018 года он поместил в ячейку данного банка денежные средства в сумме 700 тысяч долларов США. 9 сентября в 11:00 он пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства в ней отсутствуют», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил более 45,58 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».