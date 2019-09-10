РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Работы по устранению ямы проведут в одном из дворов на проспекте Юных Ленинцев в подмосковном Подольске до 30 сентября по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму во дворе дома №76 по улице проспект Юных Ленинцев. Он отметил, что большая яма образовалась на дороге возле магазинов.

«Рассмотрев обращение по вопросу устранения ямочности на проспекте Юных Ленинцев, дом №76 сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению ямочности будут проведены в срок до 30 сентября текущего года», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.