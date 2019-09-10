РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 сен. Возможность создания парка отдыха в деревне Марусино подмосковных Люберец могут рассмотреть при формировании плана благоустройства на последующие годы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница деревни Марусино отметила на портале, что парк обещают построить с 2014 года, но никак не приступят. По ее словам, разработанный проект парка утерян.

«Администрация горокруга Люберцы рассмотрела обращение по вопросу благоустройства парка на территории деревни Марусино в 2019 году и сообщает, что мероприятия по благоустройству парка по указанному адресу на текущий год не запланированы и будут рассмотрены при формировании плана благоустройства на последующие годы», – сказала директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

Она добавила, что в соответствии с требованиями, установленными законом «О благоустройстве в Московской области», работы по благоустройству на территории региона осуществляются на основании планов благоустройства, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления при согласовании с жителями.

«Вопрос о благоустройстве парка может быть рассмотрен администрацией Люберец при наличии на данной территории свободного земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и отвечающего требованиям закона о благоустройстве», – заключила Атанова.