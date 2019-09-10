РИАМО - 10 сен. В Москве с начала сентября заработал первый электронный реестр детских прививок, туда поступают все данные о профилактических прививках, теперь родителей будут информировать о необходимых ребенку вакцинациях, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Теперь у нас есть достоверная, прозрачная информационная система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах. В базе содержатся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей», - отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что согласно этим данным, родители 9% детей полностью или частично отказались от вакцинации без объективных на то оснований, то есть медотвода от врача у детей нет. Это значит, что около 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин.

Благодаря электронному паспорту прививок врачи могут увидеть информацию о всех прививках в онлайн-режиме, могут планировать, сколько детей и от каких инфекций нужно вакцинировать, а данные о прививках надежно хранятся и не потеряются, если семья решит переехать и сменить городскую поликлинику.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) позволяет не только сохранять информацию о сделанных прививках, но и указывать причины, по которым ребенок не был привит. Для столичных врачей этот сервис важен также тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребенка.

Медики могут вести работу целенаправленно с теми, кто забыл или посчитал прививку необязательной.

При этом система сама будет напоминать родителям с помощью смс- и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее.