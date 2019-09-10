РИАМО – 10 сен. Для получения начальных знаний в области обороны в школах Москвы создана и постоянно совершенствуется учебно-материальная база, в ее функционале предметный кабинет с учебными пособиями, спортивный городок с элементами полосы препятствий, электронный стрелковый тренажер, а предпрофессиональную подготовку школьников к правоохранительной службе проводят в кадетских классах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В ходе обучения ученики проходят пятидневные учебные сборы по основам военной службы.

«В 2018/2019 учебном году в них приняло участие 25166 десятиклассников. Познакомиться с основами военной службы учащиеся школ могут также, посещая мероприятия просветительско-образовательного проекта «Субботы московского школьника», – отмечается в сообщении.

Среди 17 направлений проекта особо следует отметить «Исторические субботы», «Субботы мужества», «Космические субботы» и «Спортивные субботы».

Также огромную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи традиционно играют школьные музеи. Из более чем 1,6 тысячи московских школьных музеев половина имеют военно-историческую направленность. Музейный актив насчитывает более 12 тысяч обучающихся и 3,8 тысячи педагогов и ветеранов.

Помимо этого, предпрофессиональная подготовка школьников к военной и правоохранительной службе осуществляется в кадетских классах, открытых в 231 школе. В 2019/2020 учебном году кадетское образование получают более 20 тысяч учащихся.

Кроме того, работают пять кадетских образовательных учреждений иной ведомственной принадлежности: Московское военное Суворовское училище, Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации, Кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Минобороны России», Московское военно-музыкальное училище Минобороны России.

Конкурсный отбор детей в кадетские классы осуществляется с учетом успехов в учебе, физического развития и состояния здоровья, степени ориентированности на дальнейший выбор профессии военного.

Ежегодно московские кадеты принимают участие во всех крупных городских мероприятиях патриотической направленности. В частности, их выступления можно увидеть на торжественном марше на Красной площади 7 ноября, посвященном историческому параду 7 ноября 1941 года.

В 2017 году стартовал образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы». Каждому кадету столицы в течение учебного года предоставляется честь несения вахты на Посту №1 у «Огня Памяти и Славы», а также возможность принять участие в уроках, экскурсиях, интерактивных занятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Первого сентября текущего года была заложена новая традиция – торжественная линейка кадетского движения Москвы на ВДНХ. В мероприятии приняло участие свыше 10 тысяч кадет.

Членами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» являются более 13 тысяч молодых москвичей. Для них реализуются специализированные образовательные программы военно-технической подготовки. Среди них «Открытое небо» («Юный авиаконструктор», «Юный военный летчик», «Оператор беспилотных летательных аппаратов»); «Только смелым покоряются моря» («Судо­водитель маломерного судна», «Морской спасатель», «Юный подводник»).