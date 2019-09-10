РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Ремонт пешеходного моста в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют завершить осенью текущего года, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина во вторник осмотрела ход работ по ремонту покрытия моста. В конце зимы – начале весны было принято решение о передаче моста из муниципальной в областную собственность. Такое решение поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мост является серьезным большим, можно сказать, стратегическим объектом жизнеобеспечения, объектом инфраструктуры. Он 432 метра в длину. Это сложное инженерное сооружение, которым нужно очень внимательно заниматься. Мост передан в оперативное управление областного предприятия «Мосавтодор». Сейчас отыгран конкурс, подрядчик вышел на работы. Завершить работы он должен осенью», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, прошлой зимой жители Павшинской поймы часто жаловались на то, что по мосту скользко ходить.

«Посмотрели образец покрытия, которое будет здесь накладываться. Очень надеюсь на то, что предстоящей зимой мы сможем гулять по мосту, а не кататься по нему с угрозой для жизни и здоровья», – отметила Хаймурзина.

Советник главы администрации Владимир Леонов добавил, что на сегодняшний день большая часть аварийного покрытия снята. Эту часть работ подрядчик планирует завершить к концу следующей недели.

«Снимают сейчас слой толщиной 0,5 сантиметра – покрытие, которое было реализовано при строительстве моста. Оно, к сожалению, не выдержало наших климатических условий. Выбрано новое покрытие общей толщиной около сантиметра. Это композиционное многослойное покрытие. По моим сведениям, около 7 слоев», – сказал Леонов.