РИАМО - 10 сен. Запах сероводорода ощущался на территории нескольких районов в Юго-Восточном округе Москвы минувшей ночью и утром во вторник, следует из данных на сайте «Мосэкомониторинга».

Так, по информации со станции измерения воздуха на Совхозной улице, в Люблине запах ощущался с полуночи. По данным станции на улице Гурьянова в районе Печатники, запах присутствовал с 6 часов утра.

По данным станции на Новомарьинской улице, в Марьине сероводородом пахло с 7 часов утра. В районе Выхино-Жулебино, согласно информации со станции на улице Маршала Полубоярова, запах сероводорода ощущался с 8 часов утра.

При этом во всех случаях порог опасности для здоровья, установленный Всемирной организацией здравоохранения, превышен не был.

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц. По оценке ВОЗ, порог воздействия на здоровье для сероводорода составляет 0,15 миллиграмма на кубометр — почти в 19 раз больше, чем порог запаха.