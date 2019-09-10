РИАМО – 10 сен. Во вторник министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», создаваемого на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», завершение строительства намечено на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Министр обороны и главы двух регионов подписали соглашение об обеспечении организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной и иной государственной службы, регулирующее вопросы создания и функционирования центра «Авангард».

«В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане РФ в течение двух последних лет обучения в образовательных организациях обязаны получить начальные знания в области обороны, а граждане мужского пола, кроме того, – обязаны пройти подготовку по основам военной службы. Данная подготовка предусматривает участие школьников в пятидневных учебных сборах, которые в столице проводятся на базе воинских частей Западного военного округа и учебно-спортивных центров ДОСААФ. Ежегодно эти сборы проходят 25 тысяч московских старшеклассников. В Московской области в сборах участвуют 22 тысячи юношей», – отмечается в сообщении.

В целях повышения качества проведения учебных сборов Минобороны России в январе этого года инициировало строительство специализированного центра «Авангард». Его создание поддержал президент России Владимир Путин.

Учебно-методический центр будет размещен на территории 28,45 гектар. Завершить строительство «Авангарда» планируется в 2020 году.

Помимо традиционной для подобных центров инфраструктуры (плац, спортивные городки, тиры, полосы препятствий, учебные классы), «Авангард» оснастят современным компьютерным и мультимедийным оборудованием и тренажерами. В учебном процессе будут использованы современные методики и образовательные технологии.

Планируемое количество обучающихся – до 600 школьников в смену (пятидневный учебный сбор).