РИАМО - 10 сен. Двое мужчин на BMW на улице Кожевнический Вражек в столице напали на прохожего, избили его и украли сумку с 1 миллионом рублей, подозреваемые задержаны, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 9 сентября в 22:01 в службу «02» поступило сообщение о грабеже.

«К прибывшим на место сотрудникам полиции обратился мужчина 1982 года рождения, который сообщил, что по адресу: улица Кожевнический Вражек, дом 3А, двое неизвестных подъехали к нему на машине BMW черного цвета нанесли побои, открыто похитили сумку, в которой находился 1 миллион рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По его словам, для розыска и задержания автомобиля с неизвестными на территориях административных округов Москвы проводились мероприятия, предусмотренные планом «Перехват». В 22:40 по адресу: улица Краснодонская, дом 46, сотрудниками ГИБДД машина была задержана. В ней находились владелец авто и пассажир, которые доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

Он добавил, что пострадавший за медицинской помощью не обращался. Полиция принимает меры к розыску похищенного.