РИАМО - 10 сен. В отношении 35-летней жительницы Москвы, оказывавшей косметологические услуги, возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, оказание услуг подозреваемой по неосторожности повлекло за собой смерть пациентки.

«14 июля 2019 года обвиняемая, арендовавшая кабинет по улице Кастанаевской в Москве, при проведении косметологической процедуры ввела девушке 1989 года рождения лекарственное вещество. После укола потерпевшей стало плохо, возник анафилактический шок, и она через непродолжительное время скончалась на месте происшествия», - говорится в материале.

На данный момент лжекосметолог находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских.