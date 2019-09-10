РИАМО – 10 сен. Стоимость перелетов в экономклассе в российских авиакомпаниях стала обходиться дороже на 24,1% с января по август из-за скачка цен на топливо, при этом Росстат заявляет, что с сентября по декабрь билеты все же подешевеют, передает во вторник газета «Известия».

Такой рост стоимости авиабилетов в последний раз было в кризисном 2008 году. Тогда подорожание тоже составило 24,1%. В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2 до 19%. При этом средняя стоимость билета экономкласса в расчете на тысячу километров пути в годовом выражении (август текущего года к августу 2018-го) выросла на 18,3%.

«Минтранс заявляет, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и собирается принять меры для сдерживания роста цен. Но по мнению экспертов, это возможно лишь при финансовой поддержке государства. При этом решение на долгосрочную перспективу требует выравнивания конкурентной среды: более активного субсидирования региональных и местных перевозок и ухода от «плоских» тарифов на магистральных линиях», – отмечается в сообщении.

Росстат объяснил, что в августе цены на билеты всегда самые дорогие. Когда период летних отпусков заканчивается, поездки снова дешевеют вплоть до декабря. Крупные агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip и Biletix сообщают, что снижение цен уже началось.

«Авиапутешествие внутри России в октябре обойдется на 15–34% дешевле, чем в августе в зависимости от сервиса бронирования, полет за рубеж – на 3–15%», – уверены представители Росстата.

Главный эксперт института экономики транспорта Высшей школы экономики Федор Борисов рассказал, что отрасль авиаперевозок переживает системный кризис, и для выхода из ситуации есть несколько вариантов: согласиться с ростом цен, сократить каким-то образом издержки или компенсировать возникающую разницу за счет субсидий и иных мер господдержки.