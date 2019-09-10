РИАМО – 10 сен. Уже 500 жителей Подмосковья получили бесплатную консультацию по вопросам воспитания детей, так, помощь оказывают на базе детских садов, центров сопровождения замещающих семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«1 августа в Московской области стартовал уникальный проект бесплатного консультирования родителей по психологическим и педагогическим вопросам воспитания детей. За это время заявки на получение помощи подали 1750 родителей, а 500 человек уже смогли пообщаться с экспертами на волнующие их темы», – заявила Забралова.

Она напомнила, что консультации реализуются в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

«Консультации проводят педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образованию. Это совершенно бесплатно. Помощь можно получить в удобном месте, ведь консультационные центры располагаются на базе детских садов, центров сопровождения замещающих семей, центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи Московской области. Спустя месяц реализации проекта мы уже видим положительный отклик – 95% родителей, получивших консультацию, высоко оценили услугу», – подчеркнула Забралова.

По ее словам, наиболее частные запросы, с которыми обращаются жители, это познавательное развитие ребенка, эмоционально-волевое развитие дошкольника, развитие речи, адаптация в детском саду, игры и игрушки в жизни ребенка.

Узнать подробную информацию, а также записаться на консультацию можно на сайте «Счастливая семья».