РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. На дороге в поселке Молодежный подмосковного Подольска по просьбе жителей установили «лежачий полицейский», сообщила депутат совета депутатов Подольска Ирина Талпа.

Ранее на имя депутата жители написали обращение по установке дорожных неровностей в поселке Молодежный, на дороге между домами №№7, 17 и 28 и магазином «Пятерочка».

«Спасибо комитету дорожного хозяйства администрации городского округа Подольск и территориальному отделу Лаговский в лице Ларисы Прошкиной за решение данной проблемы. Теперь спокойна за детей, которые идут в школу. Машинам приходится притормаживать. И это позволяет пешеходам переходить дорогу в безопасных условиях», – написала Талпа в своем Instagram-аккаунте.

На этой дороге хороший и ровный асфальт, что позволяло машинам до установки неровности сильно разгоняться. Дорогу переходит много пешеходов, жизнь которых ранее подвергалась опасности.