РИАМО - 10 сен. Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, ставшая жертвой аферистов и крупной должницей, рассказала РИАМО, как живет сейчас и как сводит концы с концами.

Несколько лет назад дворник Светлана Бодрова, пытаясь устроиться на работу курьером, подписала договор, согласно которому стала директором и учредителем коммерческой фирмы. Фирма оказалась подставной и использовалась для вывода банковских активов. Женщина, которая не видела, что подписывает, теперь должна 2 миллиарда рублей Агентству по страхованию вкладов.

В настоящее время Светлана не работает, ожидая повторного слушания своего дела. Семью, в которой подрастает сын-школьник, «тянет» супруг.

«Я не работаю. Муж один, на подработку выйдет. Ребенок в школу ходит. То это надо купить, то нужно на обеды, то с собой ему еще что-то», - сказала Бодрова.

Она отметила, что у нее двое детей. Младшему девять лет, а старший живет за границей со своей семьей.

«Они там снимают квартиру, живут. Он приезжает-уезжает, потому что у него жена там учится», - сказала женщина, добавив, что в семью старшего сына «не лезет».

Светлана также рассказала, что знакомые по-разному отнеслись к ее беде - кто-то сочувствует и жалеет, а кто-то ругает. Единственное, с чем согласны все близкие, - женщине не стоило впутываться в сомнительную историю.