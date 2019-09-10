РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Вертолет Национальной службы санитарной авиации доставил пациента в больницу подмосковного Подольска, сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации округа Анна Сударикова.

«В Подольске опять санитарная авиация (9 сентября – ред.). Вертолет выгрузил пациента в скорую и ушел в небо под открытые рты множества зевак, собравшихся в центре города», – написала Сударикова в своем Instagram-аккаунте.

Вертолет приземлился у площади Ленина, на перекрестке улиц Кирова и Большая Серпуховская.