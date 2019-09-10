РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 10 сен. Жительница подмосковного Дзержинского пожаловалась на нелегальную свалку на улице Трудкоммуны, навалы мусора убрали с обочины дороги, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Дзержинского отправила на портал обращение, в котором пожаловалась на нелегальную свалку на обочине дороги на улице Трудкоммуны. Она указала, что отходы свалены напротив поворота к лодочной станции и пляжу.

«Администрация городского округа Дзержинский рассмотрела обращение по вопросу очистки проезжей части автомобильной дороги на улице Трудкоммуны и сообщает, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке на улице Трудкоммуны выполнены», – сказал замглавы городского округа Никита Марковченков.

Он отметил, что осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.