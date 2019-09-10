РИАМО – 10 сен. Во вторник во всем мире отмечается День гинекологического здоровья, на территории Подмосковья квалифицированную помощь женщины могут получить, пользуясь услугами специалистов из Московского областного перинатального центра в Балашихе, сказала главный акушер гинеколог региона и главврач данного центра Ольга Серова.

Кроме того, жительницы Подмосковья, не выезжая за границу, могут получить высокотехнологичную помощь у местных специалистов.

«Например, методики антенатальной хирургии при фето-фетальном синдроме. Это очень тяжелое осложнение беременности при многоплодии. Кроме того, проводятся все виды высокотехнологичных гинекологических операций при различных заболеваниях, применяются современные виды лечения бесплодия, включая ЭКО. Причем эффективность этой процедуры составляет 35%. Это мировой уровень», – сказала Серова в интервью газете «Подмосковье сегодня», опубликованном во вторник.

Она подчеркнула, что перинатальный центр в Балашихе единственный в области проводит раннюю диагностику рака шейки матки путем самого высокоточного метода – жидкостной цитологии.

Данное медучреждение неоднократно становилось лидером по оказанию квалифицированной помощи по стране.

«Действительно, перинатальный центр в Балашихе в этом году назвали лучшим в России, по данным Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. До этого в течение четырех лет мы были вторые. Удерживать лидирующие позиции не просто, и удается это только благодаря слаженной работе коллектива», – разъяснила Серова.

Она также отметила важность и своевременность проекта «Я родился в Подмосковье», который недавно начал осуществлять работу в регионе.

«Прекрасная инициатива, направленная на поддержку материнства. Теперь наши мамочки могут в роддоме получить комплект первых документов для малыша и подарочную коробку со всеми необходимыми предметами на первом году жизни ребенка. При этом родителям дали право выбора: или подарочный комплект, или компенсация 20 тысяч рублей. Кроме того, в регионе создали единый колл-центр, в который могут обратиться женщины из любого региона, есть единый сайт родовспомогательных учреждений», – прокомментировала Серова.

Главный акушер-гинеколог Московской области уверена, что все это повышает доступность медицинской помощи женщинам и детям.