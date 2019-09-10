РИАМО - 10 сен. По федеральной программе модернизации в Кашире планируется построить крупную тепловую электростанцию (ТЭС), которая будет работать на экспериментальных отечественных газовых турбинах большой мощности, их поставит энергомашиностроительная компания «Силмаш», пишет газета «Коммерсант».

РФ начинает программу по модернизации старых тепловых электростанций. Участие в программе требует максимальной локализации газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Так как единственным российским производителем таких турбин является совместное предприятие Siemens и «Силмаш», ТЭС построят на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) энергомашиностроительной компании «Силовые машины».

«Минэнерго считает, что наименее накладным для энергорынка вариантом строительства ТЭС на новых экспериментальных турбинах является строительство газовой ТЭС мощностью 1,4 гигаватт в подмосковном округе Кашира. CAPEX (капитальные расходы – ред.) этого проекта, по оценке министерства, составит около 100 миллиардов рублей. «Совет рынка» оценивает общую нагрузку на рынок в 200 миллиардов рублей», — отмечается в материале.

Удельная стоимость строительства в Кашире предположительно составит 73,4 тысячи рублей за кВт установленной мощности. Если выбирать другие локации для размещения, проект нужно будет разделить на две-три некрупные станции, что поднимает совокупный CAPEX проекта примерно на 30%.

По данным «Силмаша», предприятие уже согласовало строительство ТЭС в Кашире с властями Московского региона, правительство не приняло решения.

Согласно письму Минэнерго, на ТЭС планируется установить восемь газовых турбин мощностью 60–80 мегаватт и 150–170 мегаватт, всего планируется построить шесть энергоблоков. Годовой объем газопотребления ТЭС — 2 миллиарда кубометров. При этом в первые три года работы возможны вынужденные остановки оборудования, которые облагаться штрафом не будут.

Подмосковье было выбрано для строительства данной ТЭС, так мощность 1,4 гигаватт можно будет обеспечить только на площадке вблизи Каширской ГРЭС «Интер РАО» (1,3 гигаватт). Еще есть площадка ГРЭС-3 ГЭХа, но меньшей мощности (548 мегаватт) в Электрогорске. Если эти варианты не примут, то придется строить две или три ТЭС меньшей мощности, что, как уже говорилось ранее, приведет к росту капитальных расходов на 30%.