РИАМО – 10 сен. На Волоколамском шоссе в столице таксист из Таджикистана развернулся через двойную сплошную и насмерть сбил мотоциклиста, потом он попытался вылететь из России по чужому паспорту, сообщает kp.ru.

«Куда так спешил в ночь на 7 сентября водитель такси, что решил на Волоколамском шоссе развернуться на 180 градусов через две сплошные линии? <…> Легковушка с шашечками протаранила байк. Удар был такой силы, что шансов выжить у 33-летнего Александра Соколова просто не было. Помочь мужчине пытались неравнодушные автомобилисты. Виновник же ДТП бросил такси на дороге и просто сбежал», – говорится в сообщении.

Таксист – гражданин Таджикистана – позвонил хозяину машины и сказал, чтобы его не искали, он не хочет в тюрьму.

Но искать водителя стали байкеры мотоклуба «Взрывные» (в котором числился Соколов), которые сразу же после ДТП опубликовали его фотографию в соцсетях. Репосты делали как обычные люди, так и известные артисты. В итоге сбежавшего таксиста задержали в аэропорту Домодедово, откуда 28-летний Рахмали Файзуллоев пытался улететь к себе домой по чужому паспорту.

Сейчас таксиста допрашивают следователи. По факту его действий могут возбудить уголовное дело за ДТП со смертельным исходом, оставление места аварии и попытку незаконного пересечения границы России.

Погибшего байкера похоронят во вторник.

Руководитель мотоклуба Александр Шуршаков также попросил всех, кто проезжал мимо и заснял момент аварии на видеорегистратор позвонить по телефону: 8(909)909-42-85.