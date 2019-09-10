РИАМО - 10 сен. В Подмосковье и Москве до 23 часов 11 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московском регионе предупреждение действует до 23:00 11 сентября. Местами в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен также на территории Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областей. В Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях действует следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Одиннадцатого сентября в Московском регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет плюс 11-13 градусов, днем - плюс 23-25 градусов. Ветер южный, юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.