РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В Подольске мировой суд оштрафовал предприятие ООО «Животновод» на 100 тысяч рублей за хранение отходов и строительный мусор на земле сельскохозяйственного назначения, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июне управление Россельхознадзора проверило исполнение требований ранее выданного предписания собственнику сельхозземли в Подольске ООО «Животновод». Собственником так и не был проведен комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель – нарушенная часть участка не освобождена от размещения на нем отходов производства и потребления, навалов строительного происхождения.

«За выявленные нарушения управлением в отношении ООО «Животновод» был составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание», – говорится в сообщении.

Материалы административного дела были направлены в суд.

В настоящее время решением мирового суда ООО «Животновод» за невыполнение в установленный срок предписания управления привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – заключается в материале.