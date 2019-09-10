РИАМО - 10 сен. Министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение об обеспечении организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной и иной государственной службы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

В рамках данного соглашения в парке «Патриот» будет построен учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» (армия, воля, атака, напор, гордость, активность, Россия, дозор). Во вторник также состоялась церемония закладки камня для строительства центра. Военнослужащие роты Почетного караула сняли с камня синюю ткань, после чего прозвучал гимн России. На церемонии присутствовали около 30 подмосковных юнармейцев.

Деятельность центра «АВАНГАРД» будет направлена на обучение школьников старших классов первичным навыкам военной подготовки, организацию военно-патриотического воспитания молодежи и популяризацию военной и иной государственной деятельности.

Центр будет оснащен современными компьютерными классами, тренажерами и мультимедийным оборудованием. Обучение планируется организовать с внедрением современных методик и передовых образовательных технологий с планируемым количеством обучающихся до 600 школьников в смену. В течение года таких смен будет более 40.