РИАМО - 10 сен. Крупные российские агрегаторы такси планируют ужесточить прием на работу водителей, их будут проверят по государственным базам на наличие наркотической, алкогольной зависимости, судимости, лишения прав, пишет газета «Известия».

Свои предложения высказали агрегаторы «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим», «Ситимобил» в письме в государственно-правовое управление президента РФ. Их высказали в рамках обсуждения проекта закона о такси, который Госдума может рассмотреть во втором и третьем чтениях осенью.

«Для повышения безопасности перевозок агрегаторы такси предлагают допускать водителей к работе только после проверки соискателя по государственным базам данных. Например, трудоустраивать не будут в случае алкогольной и наркозависимости, судимости и лишения водительских прав в прошлом», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день выдача разрешения на такси распространяется на автомобиль, а не на работника, поэтому за руль машины может сесть любой человек, отметил директор сервиса «Максим» Максим Шушарин.

По его словам, после все проверок и получения их результатов агрегатор сможет решать нанимать водителя или нет.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов уточнил, что такие меры позволят сделать поездки пассажиров в такси безопаснее.