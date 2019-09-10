РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Новые ограждения установили на протяжении более 1,2 километра центральных автодорог подмосковного Подольска, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Взамен старых, пришедших в негодность сварных секций, МБУ «Подольский комбинат благоустройства» (ПКБ) устанавливает в округе новые ограждения дорог для обеспечения безопасности пешеходов.

«Они изготовлены из более прочного металла, а их обновленный дизайн удачнее впишется в окружающую архитектурную среду. Так, производственным участком ПКБ уже заменено более 100 метров ограждений по улице Кирова, более 500 метров по улице Матросская, 500 метров по улице Стекольникова и 155 метров по улице Караваева», – говорится в сообщении.