РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 сен. В рамках мероприятия всесезонного проекта «Парковый спорт» в Центральном парке Люберец 14 сентября состоится тренировка по самбо, а также показательные выступления спортсменов, сообщил председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«14 сентября в 14:00 в Центральном парке состоится очередное увлекательное мероприятие всесезонного проекта «Парковый спорт». В этот раз откроет мероприятие лидер РОО «РосМолСпорт МО» певица Инесса Кравченко, а федерация самбо Люберец представит посетителям парка зрелищные показательные выступления и небольшую тренировку», – сказал Агаджанян.

Также в рамках спортивно-развлекательного мероприятия лидер РОО «РосМолСпорт МО» Денис Шпигель покажет ряд каскадерских номеров.