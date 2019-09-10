РИАМО – 10 сен. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева вызвана на допрос в Следственный комитет как свидетель, однако тема допроса пока неизвестна.

Синдеева поделилась с общественностью информацией о полученной повестке на своей странице в социальной сети Facebook.

«Получили сегодня на почту web@tvrain.ru с электронного адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru вот такое письмо», — написала она.

Синдеева также выложила в соцсети копию документа, подписанного старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Рустамом Габдулиным. Как говорится в документе, генеральный директор «Дождя» должна приехать на допрос во вторник.

«Повестка не фейк. В 10:00 иду на допрос», — добавила Синдеева.