РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

«Подольский «Витязь» обыграл лидера «Запада». Одолеть московское «Динамо» – всегда праздник. И в Подольске он состоялся! Хоккейный матч между ХК «Витязь» и «Динамо» проходил 9 сентября в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Итог матча: 4:1 в пользу подольского клуба», – говорится в сообщении.

Всего игру в этот день посмотрели около 5 тысяч человек. Главными судьями были Константин Оленин и Максим Сидоренко.